Trnavský kraj chce v roku 2024 debarierizovať dve desiatky škôl

Trnava 3. januára (TASR) - V roku 2024 plánuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pokračovať v investíciách do oblasti školstva a vzdelávania. Bude sa orientovať sa debarierizáciu dvadsiatky školských objektov, na modernizáciu odborného vzdelávania i na výstavbu športovísk. Pozornosť bude naďalej venovať rozvoju systému duálneho vzdelávania, uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Investície do vzdelávania sú investíciou do budúcnosti regiónu. V minulom roku sme zabezpečili nové odborné učebne a obnovené priestory na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Galante, na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Skalici, na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Vo Veľkom Mederi sme postavili nový moderný internát. Spojená škola (SŠ) v Rakoviciach prechádza komplexnou modernizáciou, v tomto roku bude prebiehať druhá etapa obnovy parku a výstavba ďalšieho skleníka," uviedol. Na projekty krajská samospráva využíva podľa jeho slov aj európske zdroje.



V rámci rozvoja športovej infraštruktúry TTSK v roku 2023 zmodernizoval ihrisko pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, vybudovala multifunkčné ihrisko pri SŠ v Holíči a začal s výstavbou telocvične pri SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici. Kraj má tiež zámer vybudovať hádzanársku halu pri SŠ v Dunajskej Strede, kde má tento šport dlhoročnú tradíciu, chce realizovať aj prístavbu telocvične pri skalickej SZŠ. Od nasledujúceho školského roka sa TTSK tiež stane zriaďovateľom SŠ v Šamoríne zahŕňajúcej Gymnázium M. R. Štefánika a základnú školu. Na tento zámer plánuje zvýšiť kapacitu školy nadstavbou, na ktorú chce získať financie z európskych zdrojov, a plánuje prostredníctvom operačného Programu Slovensko vybudovať aj vonkajšie športovisko.