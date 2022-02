Trnavský kraj chce vyskúšať 2 autobusy na vodík v prímestskej doprave

Trnava 21. februára (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a spoločnosť Arriva Trnava spolupracujú na projekte uvedenia skúšobnej prevádzky dvoch autobusov na vodíkový pohon v prímestskej autobusovej doprave. Uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič v pondelok na predstavení prvej mobilnej čerpacej stanice na vodík na Slovensku, ktorá sa nachádza práve v areáli dopravcu.



„Naším cieľom je, aby sme bezuhlíkovú technológiu vo veľmi krátkej dobe predstavili aj v našej verejnej doprave,“ uviedol generálny riaditeľ Arriva László Ivan. Predseda TTSK hovorí o nasadení jedného menšieho a jedného štandardného autobusu do skúšobnej prevádzky. „Chceme testovať prvé výrobky, ktoré disponujú pohonom na vodík, a zistiť výhody aj nevýhody v skúšobnej fáze,“ informoval Ivan. V súčasnosti hľadajú možnosti získania takýchto autobusov cez verejné obstarávanie a zaoberajú sa možnosťami inštalovania čerpacích staníc na vodík. Podľa Viskupiča by ich päť až šesť naprieč územím TTSK umožnilo obslužnosť autobusmi na vodík vo všetkých regiónoch. Následne by v rámci obnovy vozového parku mohlo nastať nasadenie autobusov na vodík a postupné zvyšovanie ich percentuálneho zastúpenia.



Na predstavení prvej mobilnej čerpacej stanice na vodík v areáli Arriva Trnava Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou Viskupič informoval o príprave spustenia do prevádzky aj prvej stabilnej čerpacej stanice. „Mala by podľa zámeru Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska vzniknúť v tomto roku pri Modranke, miestnej časti Trnavy,“ uviedol Ivan. V rámci predstavenia mobilnej stanice TTSK dostal do krátkodobého užívania na prezentačné účely osobný automobil na vodíkový pohon, ktorý chce predstaviť aj na stredných školách vo svojej pôsobnosti.