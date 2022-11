Trnavský kraj dokončil opravu cesty medzi Hlohovcom a D. Trhovišťom

Hlohovec 13. novembra (TASR) – Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) dokončila rekonštrukciu časti cesty druhej triedy medzi mestom Hlohovec a obcou Dolné Trhovište. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Zmodernizovaný úsek má tri kilometre a vedie od križovatky s cestou II/507 po odbočku na Pastuchov. "Na novom asfalte čoskoro pribudne vodorovné dopravné značenie. Do rekonštrukcie kraj investoval 950.000 eur, čo je vďaka verejnému obstarávaniu o 305.000 eur menej v porovnaní s predpokladom," informoval samosprávny kraj.



Ako doplnil, ide o jeden zo šiestich projektov, ktoré v okrese Hlohovec realizuje tento rok TTSK prostredníctvom svojej organizácie Správa a údržba ciest. "Aktuálne rekonštruujeme aj cestu v Siladiciach a do konca novembra otvoríme most cez rieku Váh v Hlohovci," doplnil krajský odbor komunikácie.