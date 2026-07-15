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Trnavský kraj eviduje problémy pri modernizácii hvezdárne v Hlohovci
TTSK vyhlásil medzičasom verejné obstarávanie na druhú etapu stavebných prác, ktoré sa zamerajú na hlavnú premietaciu sálu.
Autor TASR
Hlohovec 15. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) eviduje problémy so zhotoviteľom prvej etapy modernizácie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Ako v stredu informoval podpredseda TTSK a poslanec mestského zastupiteľstva v Hlohovci Patrik Voltmann, zhotoviteľ neustále zastavuje práce na stavbe.
„Zhotoviteľ dostal termín do konca tohto týždňa. Ak nezačne stavať, bude mu daná výpoveď,“ povedal Voltmann na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Napriek týmto deklarovaným problémom má TTSK podľa neho dostatočný čas na realizáciu projektu modernizácie hvezdárne, ktorý je financovaný z eurofondov.
Prvá etapa projektu v hodnote 1,7 milióna eur počíta okrem iného aj s výstavbou nového návštevníckeho centra s oddychovou zónou a oceľovo-skleneným mostíkom, ktorý prepojí jednotlivé objekty. TTSK vyhlásil medzičasom verejné obstarávanie na druhú etapu stavebných prác, ktoré sa zamerajú na hlavnú premietaciu sálu.
„Zhotoviteľ dostal termín do konca tohto týždňa. Ak nezačne stavať, bude mu daná výpoveď,“ povedal Voltmann na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Napriek týmto deklarovaným problémom má TTSK podľa neho dostatočný čas na realizáciu projektu modernizácie hvezdárne, ktorý je financovaný z eurofondov.
Prvá etapa projektu v hodnote 1,7 milióna eur počíta okrem iného aj s výstavbou nového návštevníckeho centra s oddychovou zónou a oceľovo-skleneným mostíkom, ktorý prepojí jednotlivé objekty. TTSK vyhlásil medzičasom verejné obstarávanie na druhú etapu stavebných prác, ktoré sa zamerajú na hlavnú premietaciu sálu.