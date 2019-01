Trnavský kraj finančne podporí liečbu v maďarskom Šoprone

Jeden záujemca môže získať podporu maximálne 500 eur. Doteraz bolo takto liečených 140 žiadateľov s finančnou podporou 70 000 eur.

Trnava 20. januára (TASR) – Dvadsiatim žiadateľom v tomto roku prispeje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na liečenie v Neuro rehabilitačnom ústave v maďarskom Šoprone. Kraj má so zariadením nadviazanú dlhoročnú spoluprácu, klientov tam liečia formou repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie. Táto metóda sa na Slovensku nepoužíva a poisťovne liečenie neuhrádzajú.



Jeden záujemca môže získať podporu maximálne 500 eur. Doteraz bolo takto liečených 140 žiadateľov s finančnou podporou 70 000 eur. Záujemcovia sa môžu do konca marca obrátiť na Úrade TTSK na Danielu Nagyovú. Formulár sa nachádza na webovej stránke krajskej samosprávy, vyčlenených na liečenie je 10 000 eur. Informoval o tom hovorca TTSK Patrik Velšic.



Šopron leží v prihraničnej oblasti so Slovenskom. Na TTSK sa obracia stále viac žiadateľov z celého kraja o finančnú pomoc, aby mohli liečenie absolvovať. Vo väčšine prípadov ide o rodičov detí s neurologickými postihnutiami.



TTSK okrem toho podporuje liečbu v piešťanskom Adeli Medical centre, vlani bolo v rámci projektu Liečme sa doma podporených 21 pacientov v celkovej výške 16.485 eur. S podporou ráta kraj aj pre tento rok.