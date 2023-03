Trnavský kraj hľadá nového riaditeľa osvetového strediska

Trnava 25. marca (TASR) - Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Trnavského osvetového strediska v Trnave vypísal Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je zriaďovateľom inštitúcie. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Doterajšia riaditeľka inštitúcie Anna Pekárová po 35 rokoch pôsobenia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti odchádza do dôchodku. "V kraji dlhodobo rozvíjame kultúru a podporujeme kultúrne inštitúcie. Práve osvetové stredisko, ktorému hľadáme nového riaditeľa alebo riaditeľku, má v kompetencii aj podporu záujmovo-umeleckej činnosti, sieťovanie neprofesionálnych umelcov, vzdelávanie a ďalšie kultúrne aktivity a projekty. Verím, že nové vedenie bude pokračovať v rozbehnutých aktivitách a podarí sa mu naštartovať ďalšie aktivity," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Medzi kritéria, ktoré musia uchádzači o funkciu spĺňať, patrí prax najmenej päť rokov v oblasti kultúry, umenia, organizácie podujatí alebo vzdelávania. Životopis, motivačný list a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať najneskôr do 7. apríla na adresu Trnavského samosprávneho kraja. Podrobnosti o pracovnej pozícií sú zverejnené na jeho webovej stránke.



Trnavské osvetové stredisko, ktoré je osvetovým zariadením so všeobecným zameraním, organizuje tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky. Venuje sa rozvíjaniu umeleckej činnosti, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru.