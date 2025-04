Trnavský kraj hľadá v súťaži nájomcov priestorov Kreatívneho centra

Trnava 14. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil obchodnú verejnú súťaž, v ktorej sa záujemcovia môžu uchádzať o podnájom troch priestorov Kreatívneho centra Trnava (KCT). V ponuke sú priestory reštaurácie alebo kaviarne so zázemím, predajňa a ateliér v podkroví budovy v centre mesta na Hlavnej ulici. Informovali o tom z odboru komunikácie TTSK.



Najväčší voľný priestor prístupný z pešej zóny poznajú Trnavčania ako bývalé kníhkupectvo. Dnes je v ponuke ako budúca gastroprevádzka. „Budova prešla mnohými premenami, od najstaršieho meštianskeho domu zo 14. storočia až po veľkú bankovú inštitúciu, Trnavskú sporiteľňu, ktorá tu fungovala v prvej polovici 20. storočia,“ priblížila riaditeľka kreatívneho centra Zuzana Bezáková.



Súčasťou priestoru budúcej gastroprevádzky je trezor v suteréne, ktorý slúžil bankovej inštitúcii Trnavskej sporiteľne. Pri pamiatkovom výskume bol objavený aj pôvodný krb, ktorý by mal nový nájomca vhodne zakomponovať do interiéru prevádzky. „Architekt projektu Pavel Ďurko si na tomto krásnom reprezentatívnom mieste predstavoval kaviareň v secesnom duchu s atmosférou viedenských kaviarní,“ dodala.



V ponuke je aj prevádzka predajne s prístupom z pešej zóny v celkovej výmere 52 štvorcových metrov a podkrovný ateliér so zázemím s výmerou 85 štvorcových metrov. Pri posudzovaní súťažných návrhov na uzatvorenie zmluvy o podnájme je dôležitým kritériom účel podnájmu. „Záujemca o priestor vo svojom návrhu výstižne popíše, aké činnosti, služby alebo tovar plánuje v priestore poskytovať,“ podotkla Bezáková.



Účel podnájmu musí spadať do rámca kultúrno-kreatívneho priemyslu a zapadať do celkového konceptu Kreatívneho centra Trnava. Uvedenie referencií v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu nie je povinné, ich predloženie je však výhodou. „Pri gastroprevádzke je jedným z kritérií posudzovania návrhov aj výška ponúknutého nájomného,“ doplnila.



Záujemcovia získajú podrobné informácie na elektronickej úradnej tabuli TTSK. Lehota na predkladanie návrhov je stanovená na pondelok 12. mája o 12.00 h.