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Trnavský kraj hostil delegáciu z Maďarska
Na pôde úradu Trnavského kraja sa uskutočnilo bilaterálne rokovanie s predsedom maďarského regiónu Györgyom Hámorim a podpredsedom Ferencom Ivanicsom.
Autor TASR
Trnava 25. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) hostil delegáciu z maďarskej župy Győr-Moson-Sopron. Obe strany potvrdili záujem o pokračovanie a rozvoj cezhraničnej spolupráce v rámci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Rába-Dunaj-Váh. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Na pôde úradu TTSK sa uskutočnilo bilaterálne rokovanie s predsedom maďarského regiónu Györgyom Hámorim a podpredsedom Ferencom Ivanicsom. „Naše vzťahy sú založené na vzájomnom rešpekte a spoločnej vízii napredovania prihraničných území. Verím, že budeme pokračovať v krokoch, ktoré prinášajú konkrétny úžitok ľuďom na oboch stranách hranice. Kľúčovú rolu v tom zohrá Fond malých projektov,“ uviedol po rokovaní predseda TTSK Jozef Viskupič.
Prebehlo tiež zasadnutie Zhromaždenia EZÚS Rába-Dunaj-Váh, ktoré rozhodovalo aj o vedení zoskupenia na najbližšie obdobie. Za predsedu EZÚS zvolili Viskupiča a spolupredsedom sa stal Hámori. Mandát doterajšieho predsedu Györgya Popovicsa trvá do 30. júna. Zároveň opätovne zvolili do funkcie výkonnú riaditeľku Emu Vasiovú.
Podpredseda TTSK József Berényi uviedol, že zvolenie skúsených lídrov do vedenia zoskupenia garantuje odbornú úroveň. „Je to jasný signál, že budeme pokračovať v napĺňaní cieľov, ktoré pomáhajú rozvíjať juh Slovenska i susedné Maďarsko. Som si istý, že čoskoro pripravíme pôdu pre nové iniciatívy, ktoré sú pre miestne komunity mimoriadne dôležité,“ doplnil.
Na pôde úradu TTSK sa uskutočnilo bilaterálne rokovanie s predsedom maďarského regiónu Györgyom Hámorim a podpredsedom Ferencom Ivanicsom. „Naše vzťahy sú založené na vzájomnom rešpekte a spoločnej vízii napredovania prihraničných území. Verím, že budeme pokračovať v krokoch, ktoré prinášajú konkrétny úžitok ľuďom na oboch stranách hranice. Kľúčovú rolu v tom zohrá Fond malých projektov,“ uviedol po rokovaní predseda TTSK Jozef Viskupič.
Prebehlo tiež zasadnutie Zhromaždenia EZÚS Rába-Dunaj-Váh, ktoré rozhodovalo aj o vedení zoskupenia na najbližšie obdobie. Za predsedu EZÚS zvolili Viskupiča a spolupredsedom sa stal Hámori. Mandát doterajšieho predsedu Györgya Popovicsa trvá do 30. júna. Zároveň opätovne zvolili do funkcie výkonnú riaditeľku Emu Vasiovú.
Podpredseda TTSK József Berényi uviedol, že zvolenie skúsených lídrov do vedenia zoskupenia garantuje odbornú úroveň. „Je to jasný signál, že budeme pokračovať v napĺňaní cieľov, ktoré pomáhajú rozvíjať juh Slovenska i susedné Maďarsko. Som si istý, že čoskoro pripravíme pôdu pre nové iniciatívy, ktoré sú pre miestne komunity mimoriadne dôležité,“ doplnil.