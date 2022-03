Trnavský kraj i mesto Hlohovec prijmú stážistov na svoje úrady

Trnava/Hlohovec 25. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil platený stážový a mentoringový program s názvom Mladí na úrade, v rámci ktorého vytvára príležitosť pre vysokoškolákov na získanie praxe a pracovných návykov už počas štúdia. Prihlásiť sa je možné do 10. apríla. Do 28. marca sa zase môžu prihlásiť záujemcovia o stáž na mestskom úrade v Hlohovci.



"TTSK ponúka talentovaným vysokoškolákom možnosť získať potrebné skúsenosti a odštartovať tak svoju kariéru. Počas takmer celoročného cyklu vystriedajú rôzne tímy a budú sa podieľať na tvorbe inovatívnych projektov alebo rozvoji spolupráce na európskej úrovni. Prax z prostredia TTSK pod vedením mentora im pomôže zorientovať sa vo verejnej správe a verím, že z niektorých z nich sa perspektívne stanú naši kolegovia," uviedla riaditeľka odboru ľudských zdrojov Úradu TTSK Dušana Sadloňová. Do programu sa môžu zapojiť držitelia štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia 2. stupňa. TTSK im ponúka finančnú motiváciu päť eur za odpracovanú hodinu s tým, že maximálny odpraxovaný čas za týždeň je 20 hodín.



Mesto Hlohovec v letnom semestri stážového programu ponúka študentom vysokých škôl na všetkých troch stupňoch štúdia stáž na radnici alebo na Mestskom kultúrnom stredisku v rámci ôsmich odborov. Ide podľa hovorkyne Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej o činnosti na odbore stratégie, komunikácie, majetku mesta, výstavby, školstva a ďalších. V rámci kultúry prijmú stážistu na produkciu.