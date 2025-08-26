< sekcia Regióny
Trnavský kraj investoval do CSS Šoporňa-Štrkovec 3,6 mil. eur
Autor TASR
Šoporňa 26. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) investoval do novej prístavby a rekonštrukcie existujúcich priestorov Centra sociálnych služieb (CSS) Šoporňa-Štrkovec 3,6 milióna eur. Pri príležitosti ich otvorenia o tom na utorkovej tlačovej konferencii informoval predseda TTSK Jozef Viskupič. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) vyzdvihol, že ide o zariadenie rodinného typu určené pre 55 klientov prevažne s mentálnym postihnutím.
„Spojilo sa niekoľko dôležitých faktorov. Dobrý nápad, odhodlané vedenie zariadenia, ústretová obec, kraj a aj štát. Môžeme povedať, že sociálne služby na úrovni 21. storočia budú mať v Šoporni-Štrkovci dôstojný domov,“ zdôraznil Viskupič s tým, že pre krajskú samosprávu je oblasť sociálnych vecí dôležitou kompetenciou.
Ministerstvo práce prispelo v tomto roku dotáciami v tisícoch eur na nové polohovateľné postele, nočné stolíky a vlani na špeciálne deväťmiestne vozidlo. „Aj na tomto príklade môžeme vidieť, ako môže efektívne fungovať spolupráca medzi štátom a samosprávami. Pokiaľ ide o sociálnu oblasť, špeciálne o sociálne služby, cez ktoré sa staráme o odkázaných ľudí, tak musí ísť politika bokom,“ povedal Tomáš.
Nová dvojpodlažná budova nadväzuje na jestvujúci objekt zariadenia a výrazne rozširuje jeho využiteľnú plochu. Na prízemí sa nachádza kuchyňa a jedáleň. Poschodie je určené pre päť samostatných buniek pre celkovo 20 klientov. Vznikla aj špeciálna multisenzorická miestnosť, ktorá slúži na terapie, ako aj ošetrovňa, ambulancia a šatne pre zamestnancov.
Prístavba a rekonštrukcia neprináša zvýšenie celkovej kapacity zariadenia, ale zlepšenie podmienok pre klientov a zamestnancov. „Doteraz sme mali najmenej troch klientov v jednej izbe, absolútne sme nespĺňali základné európske normy. Teraz má každý jeden klient odporúčané a schválené metre štvorcové na bývanie,“ priblížila riaditeľka CSS Mária Tóthová.
Rekonštrukciou prešla aj pôvodná budova, ktorá predtým slúžila ako administratívne zázemie a kuchyňa. V súčasnosti ponúka nové kancelárske priestory pre zamestnancov a zároveň poskytuje ubytovanie pre klientov s nižšou mierou podpory. Tí sa postupne pripravujú na prechod do podporovaného bývania.
