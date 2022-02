Trnavský kraj je nespokojný s alokáciou eurofondov na roky 2021 - 2027

Trnava 11. februára (TASR) - Nesúhlas s avizovanou alokáciou eurofondov v programovom období 2021 - 2027 pre Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyjadrili poslanci krajského zastupiteľstva na svojom februárovom zasadnutí (9. 2.). Uviedli, že sa nestotožnili s metodikou ministerstva regionálneho rozvoja.



"Kritériá skresľujú obraz rozvinutosti kraja a absolútne nezohľadňujú potreby našich obyvateľov," uviedol na rokovaní predseda TTSK Jozef Viskupič. Poslanci na schôdzi prijali uznesenie, kde konštatujú, že alokácia zdrojov z Európskych štrukturálnych investičných fondov v programovom období 2021 - 2027, ako bola navrhnutá Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre územie TTSK, je nedostatočná vzhľadom na jeho udržateľný regionálny rozvoj a potreby jeho obyvateľov, s čím vyjadruje nespokojnosť.



Kraj patrí medzi sedem menej rozvinutých krajov v SR, čo sa však podľa názoru zastupiteľstva neprejavuje v navrhovanej výške alokácie. Kritériá, ktoré stanovilo ministerstvo, sú počet obyvateľov, miera nezamestnanosti a inverzná hodnota hrubého domáceho produktu. "Oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu sa nerešpektujú ďalšie tri parametre rozvinutosti, a to miera ekonomickej aktivity, výška hrubej mzdy a hustota cestnej siete na 1000 obyvateľov," konštatoval poslanecký zbor.



Metodika ministerstva tak podľa poslancov spôsobuje, že obraz rozvinutosti krajov je skreslený, v dôsledku čoho je rozdelenie zdrojov nespravodlivé. "Paradoxne, trestané sú kraje s vyššou mierou ekonomickej aktivity, ktorá sa však v súčasnom modeli rozdeľovania podielu z výberu dane z príjmu fyzických osôb neprejavuje v ich rozpočtoch, a teda nemajú viac zdrojov na potrebné investície do modernizácie stredoškolskej infraštruktúry, rekonštrukcií regionálnych ciest a mostov, či rozvoja špecializovaných sociálnych služieb," uviedli v uznesení.



Zastupiteľstvo v týchto súvislostiach navrhuje zvýšenie celkovej alokácie eurofondových zdrojov v programovom období 2021 až 2027, o ktorej budú rozhodovať samosprávy a ich sociálnoekonomickí partneri v území, ako aj úpravu jej rozdelenia medzi jednotlivé kraje tak, aby bolo spravodlivé. V opačnom prípade zastupiteľstvo TTSK žiada udelenie mimoriadnej kompenzácie pre Trnavský kraj, a to predovšetkým pre časť jeho územia, ktorá bude rozvíjaná podľa integrovanej územnej stratégie.