Trnavský kraj kontroloval stav mosta ponad rýchlostnú cestu R1

Trnava 2. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vykonáva v rámci komplexnej starostlivosti o mosty aj ich preventívnu diagnostiku. Tento týždeň sa uskutočnila kontrola stavu mosta ponad rýchlostnú cestu R1 medzi obcami Pata a Hájske. V havarijnom stave sa v kraji nachádza desať mostov a vo veľmi zlom stave 43 mostov. Aj preto kraj tento rok vynaloží na obnovu mostov o 1,1 milióna eur viac ako minulý rok. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



„Stav mostov na Slovensku - vrátane nášho kraja - je alarmujúci. Ich nevyhnuté zatváranie v záujme bezpečnosti obyvateľov je sprevádzané dlhými a nákladnými obchádzkami. Investície do bezpečnosti mostov musia byť systematické a založené na odborných podkladoch. Presne tak k nim pristupujeme v Trnavskom kraji,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Krajská samospráva sa zameriava na ich komplexné rekonštrukcie.



Diagnostiku mosta na ceste tretej triedy ponad rýchlostnú cestu R1 medzi obcami Pata a Hájske považoval Viskupič za nevyhnutnú. „Bola nevyhnutná, aby sme vedeli presne určiť rozsah potrebných zásahov a v prípade potreby mohli pripraviť kvalitnú projektovú dokumentáciu rekonštrukcie. Avšak nie je v našich finančných možnostiach pristupovať takto zodpovedne ku všetkým mostom. Už veľmi dlho voláme po tom, aby sa rekonštrukcie mostov stali celoštátnou prioritou a bol zavedený systémový nástroj na predchádzanie tragédiám,“ zdôraznil.



Diagnostika mosta ponad R1 trvala od 28. do 30. apríla. Jej cieľom bola podrobná kontrola mostného objektu, meranie parametrov jednotlivých častí konštrukcie a odber vzoriek. Výsledky poslúžia ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta.



Vlani investoval kraj 7,6 milióna eur do modernizácie ciest a mostov. Kompletne boli zrekonštruované dva mosty v obci Dlhá a rozbehla sa modernizácia mosta pri Holíči, ktorá bude dokončená v roku 2025. V tomto roku plánuje vynaložiť kraj na rekonštrukcie mostov 8,5 milióna eur. Nový most bude vybudovaný na Záhorí pri obci Šajdíkove Humence a rozsiahlou rekonštrukciou prejde takmer 50 metrov dlhý most v obci Kráľov Brod v okrese Galanta. Okrem toho sa kraj usiluje o získanie financií na rekonštrukcie mostov aj z eurofondov, tak je to v prípade mosta ponad Čiernu vodu vo Veľkých Úľanoch.