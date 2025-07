Trnavský kraj má novú kosačku, pomôže cestárom na strmých svahoch

Trnava 17. júla (TASR) - Do technickej výbavy Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) pribudla špeciálna kosačka určená na údržbu strmých a ťažko dostupných svahov pri cestách. Kosačka nájde uplatnenie aj na cyklotrasách, ktoré má SÚC TTSK zverené do správy. Ide predovšetkým o úseky Moravskej a Vážskej cyklomagistrály. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.



Nové zariadenie pomôže najmä pri údržbe regionálnych ciest II. a III. triedy, ako aj ciest I. triedy, o ktoré sa krajskí cestári starajú na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest. Medzi takéto patrí napríklad obchvat Trnavy. „Overili sme si, že na kosenie v strmšom a menej dostupnom teréne bežná technika nestačí. K novému nosiču náradia so zvýšenou svahovou dostupnosťou sme objednali rôzne druhy príslušenstva. Konkrétne kladivové mulčovače a lesnú frézu,“ ozrejmil riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.



Krajská samospráva v posledných rokoch pristúpila ku kompletnej obnove techniky SÚC TTSK určenej na zimnú aj letnú sezónu. „Nové stroje sú nielen ekonomickejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, ale poskytujú aj väčší komfort pre pracovníkov. V praxi sa ukázalo, že na zvládnutie prudších svahov potrebujú naši cestári ešte jedno špeciálne vybavenie. Zaobstarali sme kosačku, ktorú budeme využívať nielen pri cestách, ale aj na cyklotrasách,“ doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.