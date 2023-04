Trnavský kraj má stratégiu rozvoja malého a stredného podnikania

Trnava 5. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) vypracoval stratégiu rozvoja malého a stredného podnikania do roku 2027. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



V rámci jej implementácie vytvoril kraj ucelený program, ktorý zlepší kvalitu služieb a produktov vznikajúcich v kraji. Najnovšie bola spustená informačno-komunikačná platforma pre podnikateľov. Jej súčasťou je aj aplikácia, ktorej prvá verzia vznikla v rámci krajského hackathonu a je dostupná na www.podnikamvkraji.sk.



"Dlhodobo staviame na komplexnom prístupe k rozvoju regiónu tak, aby žiadna oblasť nezaostávala. Malé a stredné firmy tvoria viac ako 99 percent všetkých podnikateľských subjektov v kraji. Preto sme vytvorili stratégiu, na základe ktorej prinášame optimálne riešenia na rozvoj podnikania. Do praxe aktuálne zavádzame prvé z nich. Cieľovo chceme vytvoriť inovačný ekosystém prepájajúci verejný sektor, akademickú obec a súkromnú sféru za účelom akcelerácie regionálneho rozvoja," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Tvorbe stratégie predchádzal prieskum medzi podnikateľmi. Účastníci prieskumu sa vyjadrili, že kraj má malých a stredných podnikateľov informovať, aktívne počúvať, podporovať, prepájať a myslieť na budúcnosť.



Výstupom dokumentu je súbor opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré už kraj začal realizovať. Jedným z nich bola organizácia hackathonu, ktorého téma bola podpora rozvoja malého a stredného podnikania. Víťazný tím vymyslel nástroj na zber dát o malých a stredných podnikateľoch za účelom ich cieleného informovania o novinkách v oblasti legislatívy či možnostiach financovania, vzdelávania sa alebo riešenia rozličných životných situácií spojených s ich podnikaním.



"Vytvorili sme online aplikáciu, ktorá sa stala súčasťou širšej informačno-komunikačnej platformy. Každému podnikateľovi sme vytvorili možnosť registrácie do databázy. Vytvorením nástrojov sme položili základy podpory rozvoja zo strany kraja. Ďalej sa zameriame na ich sieťovanie a vzdelávanie," doplnil zástupca riaditeľa KIRA Marek Krnáč.



Ako uviedol, KIRA v najbližšom období zintenzívni poskytovanie služieb podnikateľom s dôrazom na rozvoj ich inovačného a exportného potenciálu. V najbližších mesiacoch spustí digitálnu asistovanú službu online mentoringu a trojmesačný akceleračný program s názvom KIRA Akadémia pre malých a stredných podnikateľov.