Trnavský kraj má záujem o návrat návštevníkov z Izraela

Trnava 15. júla (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj pripravila v uplynulých dňoch poznávaciu cestu pre zástupcov izraelských cestovných kancelárií. S podporou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) tak pokračuje v aktivitách, ktoré smerujú k opätovnému prilákaniu izraelských návštevníkov do destinácie. Informovala o tom za KOCR jej výkonná riaditeľka Agáta Mikulová.



Zástupcovia cestovných kancelárií z Izraela sa zúčastnili na takmer týždennom zážitkovom programe. Cieľom bolo predstaviť komplexný potenciál, ktorý sa v destinácii Trnavský kraj zážitkov nachádza s poukázaním na dostupnosť prostredníctvom Letiska Piešťany. Prvé kroky k tomu už KOCR urobila na veľtrhu v Tel Avive a na workshope v Jeruzaleme.



"Program bol vystavaný tak, aby si účastníci našli vhodnú ponuku pre svoj segment zákazníkov. Program otvorila prezentácia letiska vyhliadkovým letom vrtuľníkom nad regiónom. Nasledovala komentovaná prehliadka kráľovských miest Trnava a Skalica. Pri návšteve Trnavy hostí prijal aj predseda TTSK Jozef Viskupič. Našou snahou bolo ukázať krásy kraja cez nevšedné zážitky. Mali tak možnosť ochutnať svetovú medovinu v Dolnej Krupej, vyskúšať prípravu Skalického trdelníka, degustovať niekoľko vzoriek vín z nášho regiónu, či na vlastnej koži zažiť liečivé účinky piešťanského bahna a prameňov," uviedla Mikulová.



Nechýbala ani návšteva Múzea holokaustu v Seredi ako miesta, ktoré by sa mohlo dostať do turistického programu izraelských návštevníkov. Súčasťou bolo stretnutie so zástupcami piešťanských kúpeľov a tiež s oblastnými organizáciami cestovného ruchu. "Trnavský kraj má naozaj čo ponúknuť pre rôzne cieľové skupiny izraelských turistov. Okrem liečivých prameňov, ktoré sú dobre známe, sme sa zoznámili aj s inými unikátnosťami. Z nich nás zaujala bohatá história, tradície vrátane tradičných pokrmov a jedinečných nápojov. Taktiež prírodné bohatstvo a jeho využitie na športové či adrenalínové zážitky," zhrnul PR konzultant v oblasti cestovného ruchu pôsobiaci v Tel Avive Golan Yossiffon.