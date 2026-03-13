< sekcia Regióny
Trnavský kraj naďalej poskytuje servis pri podávaní žiadostí o dotácie
Záujemcom o asistované podanie odporúča, aby si priniesli vlastný notebook s čítačkou kariet.
Autor TASR
Trnava 13. marca (TASR) - Žiadatelia o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja môžu naďalej využívať servis v podobe asistovaného podania žiadostí. Pracovníci InfoBodiek pomôžu záujemcom zorientovať sa v elektronickom systéme a vysvetlia základný postup pri prvom podaní žiadosti. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Ide o pomoc najmä pre organizácie a iniciatívy, ktoré nemajú skúsenosti s elektronickým podávaním žiadostí. Pri predchádzajúcich asistovaných podaniach túto možnosť využilo viacero záujemcov, ktorým osobná asistencia pomohla úspešne zvládnuť celý proces,“ priblížila krajská samospráva.
Záujemcom o asistované podanie odporúča, aby si priniesli vlastný notebook s čítačkou kariet. Ak touto technikou nedisponujú, je potrebné to uviesť už pri registrácii. Záujemcovia sa musia vopred nahlásiť mailom, aby bolo možné zabezpečiť potrebnú asistenciu pri prvom podaní žiadosti. Presné termíny sú zverejnené na webovej stránke krajskej samosprávy.
