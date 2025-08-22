< sekcia Regióny
Trnavský kraj nadviazal spoluprácu s tretím krajom v Českej republike
Trnava 22. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) nadviazal užšiu spoluprácu s už tretím krajom v Českej republike. Delegácia vedená predsedom TTSK Jozefom Viskupičom prijala pozvanie na dvojdňovú pracovnú návštevu kraja Vysočina, pričom pozornosť bola zameraná na oblasti verejnej dopravy a sociálnych služieb. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
„V kraji Vysočina sa chceme inšpirovať predovšetkým efektívnym systémom verejnej dopravy a modernými prístupmi v sociálnych službách, ktoré plánujeme implementovať v Trnavskom kraji. Českú stranu veľmi zaujal náš projekt ,5P‘, ktorý sa zameriava na prevenciu syndrómu vyhorenia a podporu duševného aj fyzického zdravia pracovníkov v pomáhajúcich profesiách,“ priblížil Viskupič.
Delegácia TTSK absolvovala odborné stretnutie na Krajskom úrade kraja Vysočina v Jihlave, preskúmala systém verejnej dopravy a navštívila sociálne centrum kraja. Jedným z hlavných bodov programu bola prehliadka Domova Jeřabina v Pelhřimove, ktorý dlhodobo spolupracuje s Domovom sociálnych služieb pre dospelých v Zavare. Delegácia si tiež prezrela chránené bývanie pre dospelé osoby so špeciálnymi potrebami.
„Spolupráca s Trnavským krajom nám môže priniesť nové možnosti a perspektívy. Sme radi, že môžeme zdieľať osvedčené postupy a spoločne pracovať na zlepšení kvality života našich obyvateľov. Takéto partnerstvá sú základom silnejších a efektívnejších regiónov v oboch krajinách,“ uviedol hajtman kraja Vysočina Martin Kukla. Zástupcovia oboch krajov sa dohodli, že budú posilňovať spoluprácu a podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravie a pohodu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách vrátane projektu „5P“. Rovnako avizovali záujem sa opäť stretnúť a vymeniť si nové skúsenosti.
