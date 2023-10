Trnavský kraj nadviaže spoluprácu s vietnamským regiónom Ha Tinh

Trnava 4. októbra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) chce nadviazať partnerstvo s vietnamskou provinciu Ha Tinh. Zámer o spolupráci medzi oboma regiónmi vyústi do spoločného memoranda. "Podpísané bude v blízkej budúcnosti. Jeho podobu bude schvaľovať Zastupiteľstvo TTSK na niektorom z najbližších zasadnutí," informoval kraj.



Vietnamská delegácia tento týždeň pricestovala na návštevu Trnavského kraja. V sprievode predsedu TTSK Jozefa Viskupiča jej boli predstavené automobilka Stellantis i spoločnosť Bizzcom v Bučanoch. "S vietnamskou provinciou Ha Tinh sme podpísali zámer o spolupráci v rámci viacerých spoločných aktivít. Výhľadovo máme záujem spolupracovať v oblasti školstva, výmenných pobytov, ale aj v podpore kultúry či malého a stredného podnikania a inovácií," povedal Viskupič.



Vietnamská provincia Ha Tinh sa nachádza v strede Vietnamu s populáciou približne 1,5 milióna obyvateľov. Provincia má rozvinutý oceliarsky priemysel, poľnohospodárstvo a cestovný ruch. "Veľmi ma zaujalo, že Trnavský kraj je otvorený inováciám v rôznych oblastiach, čo ho podľa môjho názoru predurčuje k skvelej budúcnosti. Som rád, že k tomu vďaka budúcej spolupráci môžeme prispieť aj my, a to svojimi poznatkami či potenciálnymi investíciami," uviedol vietnamský veľvyslanec Tuan Nguyen.