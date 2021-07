Trnavský kraj obnovil cestársku techniku za 10,8 milióna eur

Trnava 16. júla (TASR) – Za 10,8 milióna eur obnovil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vozový park Správy a údržby ciest (SÚC) TTSK. Cestári dostali k dispozícii viac ako 300 kusov novej modernej techniky, ktorú možno používať v lete aj zime. Transparentnou súťažou podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča ušetrili pri nákupe takmer 2,5 milióna eur.



„Odhodlali sme sa pustiť do komplexnej obnovy techniky, ktorú denne používajú naši cestári. Dali sme si záležať na príprave podmienok verejného obstarávania (VO),“ uviedol Viskupič. Prvotné odhady, ako dodal, uvádzali potrebu 15 miliónov eur. V procese prípravy VO bol tento predpoklad vyšpecifikovaný na 13,2 milióna eur bez DPH. Súťažou sa táto cena ešte znížila.



Súčasťou obnovy je nákup 34 nákladných vozidiel so sýpacími nadstavbami na zabezpečenie zimnej údržby a ďalšími nadstavbami na opravy ciest počas letnej údržby. Pribudlo aj 20 kusov traktorov, ktoré slúžia ako nosiče príslušenstva počas celého roka, 17 kusov dodávkových automobilov do 3,5 tony, 14 nákladných vozidiel do 7,5 tony a 4 vozidlá do 10 ton, ktoré sú vybavené hydraulickou rukou. Poslednými dodanými kusmi techniky boli dva prevozné vozíky a jeden značkovací stroj na vodorovné dopravné značenie, ktorý je podľa riaditeľa SÚC Dalibora Trebichalského najmodernejší v slovenských podmienkach. Zabezpečených bolo aj 222 kusov rôzneho ďalšieho príslušenstva, násad či nástavcov.



„Vek niektorých doterajších strojov bol až 51 rokov. Prvé kusy techniky, sypače s radlicami, mohli ľudia na cestách stretávať už koncom minulého roka počas obdobia zimnej údržby. Nasadenie ďalších strojov prebieha postupne po vyškolení zamestnancov. Aktuálne je nové príslušenstvo na traktory používané na kosenie, mulčovanie trávy alebo čistenie komunikácií. Moderná technika je ekonomickejšia, čo sa pohonných hmôt a posypového materiálu týka. Súčasne je ekologickejšia. Aj pohľadu zamestnancov sú nové vozidlá pre nich komfortnejšie a bezpečnejšie,“ skonštatoval Trebichalský.