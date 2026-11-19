< sekcia Regióny
Trnavský kraj ocenil 20 stredoškolákov finančným štipendiom
Ocenenie získala aj bežkyňa Eliška Ella Gáliková z Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch, viacnásobná medailistka z majstrovstiev Slovenska.
Autor TASR
Trnava 19. novembra (TASR) - Dvadsať úspešných stredoškolákov z Trnavského kraja získalo pri príležitosti Dňa študentstva (17. 11.) finančné štipendium vo výške 500 eur. Ocenenie si prevzali za výsledky vo vedomostných, inovačných a športových súťažiach na Slovensku aj v zahraničí. Informovali o tom z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Naši stredoškoláci opakovane dokazujú, že sa dokážu presadiť v silnej svetovej konkurencii, dosahovať špičkové výsledky vo vedomostných súťažiach, vyvíjať inovácie pre budúcnosť či dominovať v športe,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Medzi ocenenými sú napríklad Matiáš Šumichrast z Gymnázia Jána Hollého v Trnave, víťaz celoslovenskej súťaže Objav PEDAS - Študuj dopravu - Zelená doprava, a Soňa Paldanová z Obchodnej akadémie v Trnave, ktorá uspela v súťažiach Hackathon a Mladý líder. Adam Lengyel z Gymnázia Imreho Madácha v Šamoríne reprezentoval Slovensko na svetovom šampionáte v robotike v Slovinsku a zvíťazil v súťaži KöMaL v Budapešti.
Zo športovcov získali štipendium juniorská majsterka Európy v športovej streľbe Adriána Piknová a tenistka Kali Šupová, majsterka Slovenska a držiteľka dvoch strieborných medailí z juniorských majstrovstiev Európy. Obe študujú na Gymnáziu a Strednej športovej škole J. Herdu v Trnave. Ocenenie získala aj bežkyňa Eliška Ella Gáliková z Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch, viacnásobná medailistka z majstrovstiev Slovenska.
„Naši stredoškoláci opakovane dokazujú, že sa dokážu presadiť v silnej svetovej konkurencii, dosahovať špičkové výsledky vo vedomostných súťažiach, vyvíjať inovácie pre budúcnosť či dominovať v športe,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Medzi ocenenými sú napríklad Matiáš Šumichrast z Gymnázia Jána Hollého v Trnave, víťaz celoslovenskej súťaže Objav PEDAS - Študuj dopravu - Zelená doprava, a Soňa Paldanová z Obchodnej akadémie v Trnave, ktorá uspela v súťažiach Hackathon a Mladý líder. Adam Lengyel z Gymnázia Imreho Madácha v Šamoríne reprezentoval Slovensko na svetovom šampionáte v robotike v Slovinsku a zvíťazil v súťaži KöMaL v Budapešti.
Zo športovcov získali štipendium juniorská majsterka Európy v športovej streľbe Adriána Piknová a tenistka Kali Šupová, majsterka Slovenska a držiteľka dvoch strieborných medailí z juniorských majstrovstiev Európy. Obe študujú na Gymnáziu a Strednej športovej škole J. Herdu v Trnave. Ocenenie získala aj bežkyňa Eliška Ella Gáliková z Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch, viacnásobná medailistka z majstrovstiev Slovenska.