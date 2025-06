Trnavský kraj ocenil mladých čitateľov v súťaži Vráťme knihy do škôl

Trnava 11. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ocenil mladých čitateľov v celoslovenskej čitateľskej súťaži Vráťme knihy do škôl. Do súťaže sa zapojilo viac ako 500 detí z 31 škôl z celého kraja. Cieľom súťaže je podporiť záujem detí a mladých ľudí o čítanie aj písanie. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tohto ročníka a odovzdávanie cien víťazom z Trnavského kraja sa uskutočnilo na krajskom Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. TASR o tom v stredu informovali z odboru komunikácie TTSK.



V každej kategórii boli vyžrebovaní traja výhercovia. TTSK ocenil čitateľov napríklad fitness hodinkami, legom či ďalšími zaujímavými cenami. Bratislavský kraj prispel do súťaže poukážkami na nákup kníh a sortimentu v jednom zo slovenských kníhkupectiev.



V kategórii materských škôl boli ocenené Milana Kravchenko, Máša Svetozarevic a Amélia Zastková. V kategórii základných škôl si ceny prevzali Richard Tyrschel, Viktória Ožóg a Martina Ambrozová. Spomedzi študentov stredných škôl boli ocenené Margaréta Mikulčíková, Michaela Melišková a Lilien Molnárová. Ocenená bola aj najaktívnejšia škola, ktorou sa stala Základná škola, Strážnická 1, Skalica.



Okrem jednotlivcov boli ocenené aj osobnosti, ktoré dlhodobo podporujú záujem mladých o literatúru - Knižní anjeli. V tejto kategórii si ocenenie odniesli Silvia Turianová, Mariana Erjika Blahuta a Lucia Richnáková, ktoré svojím nadšením a prístupom inšpirujú žiakov k čítaniu a láske k literatúre.



Hlavným organizátorom súťaže je Bratislavský samosprávny kraj spolu s ostatnými krajmi. „Čítanie kníh je stále jedným z najsilnejších nástrojov, ako rozvíjať fantáziu, jazykové schopnosti a kritické myslenie mladých ľudí,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že kraj sa do súťaže zapojil druhýkrát.