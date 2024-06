Trnavský kraj ocenil osobnosti a kolektívy za ich prínos pre rozvoj

Trnava 18. júna (TASR) - Najvyššie ocenenia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za mimoriadny prínos k jeho rozvoju získalo 28 jednotlivcov a kolektívov. Zástupcovia krajskej samosprávy ich odovzdali v pondelok (17. 6.) V Divadle Jána Palárika v Trnave. Cenu predsedu TTSK si prevzalo 13 ocenených. TASR o tom informovali z odboru komunikácie kraja.



"Sme hrdí na to, že v Trnavskom kraji máme takých úspešných, inšpiratívnych a rešpektovaných ľudí v oblastiach, ktorých mimoriadny prínos k rozvoju kraja je nespochybniteľný. Sú to vedci, pedagógovia, lekári, športovci a ďalší, ktorí sa presadili a uplatnili doma aj vo svete," vyhlásil predseda TTSK Jozef Viskupič. Tieto osobnosti podľa jeho slov vytvárajú kvalitné, atraktívne a prívetivejšie prostredie pre všetkých.



Cena TTSK pokrýva sedem kategórií, a to školstvo, kultúru, šport, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť, dopravu a občiansku spoločnosť. Udeľovaná je za prínos v rôznych oblastiach, v humanitárnej, charitatívnej, vo vedeckej, v pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, vo verejnoprospešnej, v podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva.



Ocenených laureátov schválili krajskí poslanci a svoje hlasy mohli posielať aj občania.