Trnavský kraj ocenil úspešných študentov stredných škôl štipendiom
Ocenenia dostali aj športovci, ktorí sa presadili v národnej aj medzinárodnej konkurencii.
Autor TASR
Trnava 8. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v pondelok ocenil 20 študentov stredných škôl v jeho pôsobnosti, ktorí mimoriadne uspeli vo vedomostných a športových súťažiach doma aj v zahraničí. Súčasťou ocenenia boli aj jednorazové 500-eurové štipendiá. Udeľovanie štipendií sa každoročne spája s oslavami Dňa študentstva. Informoval o tom Odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Gratulujem 20 študentom župných stredných škôl k mimoriadnym úspechom, ktorými šíria dobré meno nášho kraja, a podporujem ich, aby vo svojom odhodlaní a vytrvalosti nepoľavili,“ podčiarkol predseda TTSK Jozef Viskupič. Príbeh každého z ocenených študentov podľa riaditeľa Odboru školstva Úradu TTSK Stanislava Pravdu dokazuje, že investície do kvalitných podmienok na vzdelávanie v stredných školách majú zmysel.
Medzi ocenenými je napríklad študent, ktorý získal prvé miesto v celoštátnom kole Slovenskej geologickej olympiády SGEO 2025 alebo študent, ktorý bol druhý v celoslovenskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii Biológia. Ocenenia dostali aj športovci, ktorí sa presadili v národnej aj medzinárodnej konkurencii.
