< sekcia Regióny
Trnavský kraj odovzdal 81 osvedčení v sociálnych službách
Cieľom je zjednotenie postupov.
Autor TASR
Trnava 30. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) odovzdal vedeniam zariadení sociálnych služieb v kraji 81 osvedčení o absolvovaní odborného vzdelávania. Zamerané je na zavádzanie jednotných metodických postupov a zvyšovanie kvality poskytovanej starostlivosti. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Vzdelávanie sa týkalo najmä krízového manažmentu, spolupráce s externými subjektmi či zapájania dobrovoľníkov. Súčasťou bolo aj testovanie výučby prostredníctvom virtuálnej reality, ktorá umožňuje simulovať záťažové situácie v kontrolovanom prostredí.
„Kvalita v sociálnych službách stojí na jasných metodických základoch a pripravenosti personálu. Vypracované metodiky nie sú len teóriou v šanónoch, ale živým nástrojom, ktorý pomáha zvládať náročné krízové situácie a posilňuje kompetencie zamestnancov v súlade so zákonnými štandardmi kvality,“ uviedla autorka metodík Mária Kovaľová zo školiaceho strediska Tabita.
Podľa kraja majú nové metodiky slúžiť ako praktický nástroj pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb pri riešení každodenných aj krízových situácií. Zameriavajú sa napríklad na koordináciu so samosprávami či prácu s rôznymi skupinami klientov. TTSK uviedol, že ide o súčasť dlhodobej stratégie rozvoja sociálnych služieb do roku 2030.
Vzdelávanie sa týkalo najmä krízového manažmentu, spolupráce s externými subjektmi či zapájania dobrovoľníkov. Súčasťou bolo aj testovanie výučby prostredníctvom virtuálnej reality, ktorá umožňuje simulovať záťažové situácie v kontrolovanom prostredí.
„Kvalita v sociálnych službách stojí na jasných metodických základoch a pripravenosti personálu. Vypracované metodiky nie sú len teóriou v šanónoch, ale živým nástrojom, ktorý pomáha zvládať náročné krízové situácie a posilňuje kompetencie zamestnancov v súlade so zákonnými štandardmi kvality,“ uviedla autorka metodík Mária Kovaľová zo školiaceho strediska Tabita.
Podľa kraja majú nové metodiky slúžiť ako praktický nástroj pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb pri riešení každodenných aj krízových situácií. Zameriavajú sa napríklad na koordináciu so samosprávami či prácu s rôznymi skupinami klientov. TTSK uviedol, že ide o súčasť dlhodobej stratégie rozvoja sociálnych služieb do roku 2030.