Trnavský kraj opäť otvára dvere talentovaným vysokoškolákom
Autor TASR
Trnava 26. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil prihlasovanie do nového ročníka Župného kampusu. Ročný rezidenčný program so školeniami, mentoringom a workshopmi hľadá šiestich aktívnych vysokoškolákov. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Cieľom kraja je motivovať mladých ľudí, aby zostali študovať a pracovať v regióne. Program ponúka praktické workshopy zamerané na design thinking či riešenie konfliktov, čím prepája akademický svet s praxou priamo v kraji,“ ozrejmila krajská samospráva.
Prihlášky do programu, ktorý ponúka bezplatné ubytovanie v centre Trnavy a prácu na reálnych projektoch, sú otvorené do 14. júna. Okrem tímových výziev program stojí na individuálnom mentoringu a platených stážach. Bližšie informácie sú zverejnené na webe TTSK.
