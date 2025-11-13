< sekcia Regióny
Trnavský kraj oslávi výročie Nežnej revolúcie sériou podujatí
Duch novembrových dní ožije aj mimo krajského mesta.
Autor TASR
Trnava 13. novembra (TASR) - Trnavský kraj si aj tento rok pripomína výročie 17. novembra 1989 sériou kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, ktoré oslavujú hodnoty slobody, odvahy a solidarity. Uskutoční sa viacero výstav, diskusií i oceňovaní. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Sloboda bez zodpovednosti sa rýchlo mení na chaos a nezáujem. Preto je dôležité, aby sme ju napĺňali obsahom - každodennou úctou k druhým, ochotou pomáhať a aktívnym záujmom o veci verejné,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič v súvislosti s blížiacim sa sviatkom. Krajský úrad zostane v pondelok zatvorený. „Riaditeľom organizácií župy odporúčame, aby postupovali rovnako, keď to prevádzkové podmienky umožnia,“ podotkol.
Divadlo Jána Palárika v Trnave hostí 13. a 14. novembra podujatie občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia, ktoré vedie mladých ľudí k osobnej statočnosti na príklade osobností perzekvovaných počas minulého režimu.
Na nedeľu 16. novembra je naplánované slávnostné odovzdávanie Cien slobody Antona Srholca. „Ocenenie nesie meno významného saleziána, kňaza a disidenta a udeľuje sa osobnostiam a organizáciám, ktoré sa svojou činnosťou zasadzujú o slobodu, ľudskosť a spravodlivosť,“ doplnili z odboru komunikácie. Na nádvorí Kreatívneho centra Trnava bude počas pondelkového večera uvedená umelecká inštalácia s názvom Revolucionár od Matúša Maťátka.
Duch novembrových dní ožije aj mimo krajského mesta. „Na severe regiónu pripravila Záhorská knižnica v Senici výstavu Zakazuje sa čítať!, približujúcu literárne diela, ktoré boli pred rokom 1989 na indexe. Na juhu kraja sa v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede uskutoční výstava pripomínajúca udalosti zo 17. novembra 1989,“ dodali.
