Trnavský kraj otvára program na podporu malého a stredného podnikania

Trnava 14. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spolu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) a inovačným štúdiom Kiuub spustil vzdelávací a rozvojový program s názvom KIRA Akadémia. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Ide o jeden z konkrétnych výstupov, ktoré vzišli z odporúčaní v rámci stratégie rozvoja malého a stredného podnikania na roky 2022 až 2027. Do programu sa môžu záujemcovia prihlásiť do pondelka 17. apríla prostredníctvom novej informačno-komunikačnej platformy www.akademia.podnikamvkraji.sk.



"Vypracovaná stratégia a jej realizácia v praxi zlepší kvalitu služieb a produktov vznikajúcich v kraji. Aj vďaka nej je tento rok v oblasti podpory malého a stredného podnikania prelomový. Spustili sme informačno-komunikačnú platformu, na čo nadväzujeme konkrétnou formou podpory - KIRA Akadémiou. Počas nasledujúcich troch mesiacov podnikateľom prostredníctvom workshopov s odborníkmi pomôžeme podržať vlastné podnikanie. Záujmom je, aby firmy pretavili nadobudnuté poznatky do praxe, pričom za najväčší progres jednu z nich odmeníme sumou 5000 eur," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Do programu sa môžu prihlásiť firmy fungujúce minimálne tri roky, ktoré majú sídlo na území Trnavského kraja. Registrácia je kapacitne obmedzená, preto v prípade vyššieho počtu prihlásených záujemcov bude nasledovať výber vhodných kandidátov na absolvovanie programu. Následne sa uskutoční úvodné podujatie, ktoré je naplánované na štvrtok 20. apríla.



Od apríla do júna je naplánovaných osem workshopov s odborníkmi, ktorí sa zameriavajú na malé a stredné podnikanie v rôznych oblastiach. "Po úvodnom stretnutí získajú prihlásené firmy širokospektrálne vedomosti, ktoré im pomôžu udržať podnikanie a aj ho naďalej rozvíjať. Odborníci dajú účastníkom odpovede na otázky, ako rozumne narábať s financiami, ako predať svoj produkt na trhu, ale napríklad aj to, ako prilákať nové talenty a šikovne riadiť vlastný biznis," uviedol Marek Krnáč z KIRA.