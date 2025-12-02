Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trnavský kraj otvára stážový program pre vysokoškolákov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Stážisti budú mať možnosť pôsobiť na desiatich organizačných útvaroch Úradu TTSK.

Autor TASR
Trnava 2. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvára piaty ročník mentoringového a stážového programu pre vysokoškolákov Mladí na úrade. Potrvá takmer celý rok 2026 a je určený vysokoškolákom, ktorí chcú získať odbornú prax, nadobudnúť pracovné návyky a spoznať fungovanie regionálnej samosprávy zvnútra. Záujemci sa môžu prihlásiť do 5. januára 2026 e-mailom. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.

Stážisti budú mať možnosť pôsobiť na desiatich organizačných útvaroch Úradu TTSK - na odboroch školstva, komunikácie, ľudských zdrojov, riadenia projektov, kultúry (Kreatívne centrum Trnava), dopravnej politiky (referát cyklodopravy), ale aj na organizačnom, právnom oddelení, prevádzke úradu a verejnom obstarávaní.

Program je otvorený pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia okrem končiacich ročníkov druhého stupňa. Kraj hľadá desať nových stážistov, ktorí budú počas roka pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Doposiaľ program absolvovalo 28 študentov.
