< sekcia Regióny
Trnavský kraj otvára stážový program pre vysokoškolákov
Stážisti budú mať možnosť pôsobiť na desiatich organizačných útvaroch Úradu TTSK.
Autor TASR
Trnava 2. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvára piaty ročník mentoringového a stážového programu pre vysokoškolákov Mladí na úrade. Potrvá takmer celý rok 2026 a je určený vysokoškolákom, ktorí chcú získať odbornú prax, nadobudnúť pracovné návyky a spoznať fungovanie regionálnej samosprávy zvnútra. Záujemci sa môžu prihlásiť do 5. januára 2026 e-mailom. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Stážisti budú mať možnosť pôsobiť na desiatich organizačných útvaroch Úradu TTSK - na odboroch školstva, komunikácie, ľudských zdrojov, riadenia projektov, kultúry (Kreatívne centrum Trnava), dopravnej politiky (referát cyklodopravy), ale aj na organizačnom, právnom oddelení, prevádzke úradu a verejnom obstarávaní.
Program je otvorený pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia okrem končiacich ročníkov druhého stupňa. Kraj hľadá desať nových stážistov, ktorí budú počas roka pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Doposiaľ program absolvovalo 28 študentov.
Stážisti budú mať možnosť pôsobiť na desiatich organizačných útvaroch Úradu TTSK - na odboroch školstva, komunikácie, ľudských zdrojov, riadenia projektov, kultúry (Kreatívne centrum Trnava), dopravnej politiky (referát cyklodopravy), ale aj na organizačnom, právnom oddelení, prevádzke úradu a verejnom obstarávaní.
Program je otvorený pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia okrem končiacich ročníkov druhého stupňa. Kraj hľadá desať nových stážistov, ktorí budú počas roka pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Doposiaľ program absolvovalo 28 študentov.