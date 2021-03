Trnavský kraj otvorí stredné školy pre žiakov končiacich ročníkov

Trnava 18. marca (TASR) - V súvislosti so zlepšením pandemickej situácie v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) sa v pondelok 22. marca do lavíc vrátia študenti končiacich ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po tomto termíne. Informoval o tom riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.



Rozhodnutie o nástupe na vyučovanie sa týka približne 3400 študentov, prioritou je, aby sa títo žiaci čo najlepšie pripravili na blížiace sa ukončenie štúdia. Pravda uviedol, že v školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu s nástupom do škôl bude TTSK monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia. "Kraj zatiaľ prevádzku školských internátov neobnoví okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální," doplnil vedúci odboru školstva.



TTSK priebežne sleduje a vyhodnocuje aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a pripravuje sa na reštart prezenčného štúdia v plnom rozsahu. Po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl. Aktuálne informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach župy i jej troch zmluvných dopravcov – Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.