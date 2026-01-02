< sekcia Regióny
Trnavský kraj otvoril dotačné výzvy na aktivity obcí a organizácií
Záujemcovia o dotáciu z rozpočtu TTSK musia svoje projekty zaregistrovať najneskôr do 30. januára.
Autor TASR
Trnava 2. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvoril od štvrtka (1. 1.) dve dotačné výzvy. Cieľom je zabezpečiť, aby nápady, kultúrne podujatia, športové aktivity či sociálne inovácie v obciach nezanikli, ale rástli. Na podporu aktivít obcí a organizácií kraj vyčlenil 600.000 eur. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Záujemcovia o dotáciu z rozpočtu TTSK musia svoje projekty zaregistrovať najneskôr do 30. januára. Žiadosti je možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb TTSK, kde nájdu aj všetky potrebné informácie.
Predseda TTSK Jozef Viskupič skonštatoval, že samosprávy a občianske združenia sú tými, ktoré v regiónoch tvoria hodnoty a udržiavajú komunitný život. „Držíme tretí sektor a naše obce nad vodou, pretože ich prácu považujeme za nenahraditeľnú službu občanom nášho kraja,“ ozrejmil.
Na projekty mimovládnych organizácií a občianskych združení kraj vyčlenil celkovo 450.000 eur. Peniaze sú určené na realizáciu aktivít, ktoré napĺňajú všeobecne prospešné služby v regióne. Mestá a obce v kraji si môžu prerozdeliť 150.000 eur. Cieľom je ich aktívna participácia na rozvoji a podpora verejnoprospešných činností priamo v teréne.
Financovanie projektov bude prebiehať formou refundácie, pričom podmienkou poskytnutia dotácie je minimálne päťpercentné spolufinancovanie zo strany žiadateľa.
