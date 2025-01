Trnavský kraj otvoril prihlasovanie do súťaže Ekologický čin roka 2024

Trnava 29. januára (TASR) - Jednotlivci a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia, sa môžu prihlásiť do 14. ročníka súťaže Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Ekologický čin roka 2024. Projekty zrealizované v minulom roku je možné prihlásiť do 28. februára 2025 písomne alebo elektronicky. Ocenení na prvých troch miestach získajú finančnú odmenu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



Za ekologický čin možno považovať napríklad dokumentáciu a likvidáciu neriadených skládok odpadov, zavedenie separovaného zberu odpadu v školách, výsadbu zelene, využitie obnoviteľných zdrojov energie či prácu s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci, ale aj kolektívy materských, základných a stredných škôl, samosprávy či záujmové združenia.



V minulom roku sa prihlásilo 23 súťažných návrhov. "Verím, že aj tento rok sa do súťaže zapojí množstvo inšpiratívnych projektov, ktoré dokázali reálne prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia v Trnavskom kraji," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Za prvé miesto získa ocenený odmenu vo výške 1500 eur, za druhé miesto 1000 eur a za tretie miesto 700 eur.