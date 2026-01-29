< sekcia Regióny
Trnavský kraj otvoril prihlasovanie do súťaže Ekologický čin roka 2025
Cieľom súťaže je podporiť činnosti, ktoré zlepšujú kvalitu životného prostredia, rozvíjajú environmentálne povedomie a vytvárajú trvalo udržateľné riešenia.
Autor TASR
Trnava 29. januára (TASR) - Jednotlivci, občianske združenia, obce, mestá aj školy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k ochrane životného prostredia, sa môžu prihlásiť do 15. ročníka súťaže Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Ekologický čin roka 2025. Projekty zrealizované v minulom roku je možné prihlásiť do 28. februára písomne alebo elektronicky. Ocenení na prvých troch miestach získajú finančnú odmenu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu TTSK.
Cieľom súťaže je podporiť činnosti, ktoré zlepšujú kvalitu životného prostredia, rozvíjajú environmentálne povedomie a vytvárajú trvalo udržateľné riešenia. Prihlásiť možno napríklad projekty zamerané na očistu prírody, revitalizáciu verejných priestorov, výsadbu zelene či environmentálne vzdelávacie aktivity pre deti a mládež.
„Ak niekto mení svoje okolie k lepšiemu, zaslúži si, aby o jeho práci vedela aj verejnosť,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič. V minulom ročníku dominovali projekty zamerané na revitalizáciu mokradí, kde dobrovoľníci vybudovali náučný chodník a realizovali environmentálne osvetové aktivity pri mokradi Klátovské rameno, a projekt „Trieda pod holým nebom“, v rámci ktorého škola premenila priestor areálu na edukačno-prírodnú zónu s bylinkovou záhradou, jazierkom a komunitnou oddychovou plochou.
