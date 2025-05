Trnavský kraj oznámil spustenie zariadení na prevenciu kardio ochorení

Trnava 21. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) oznámil v utorok (20. 5.) na tlačovom brífingu v Trnave spustenie stoviek moderných súprav telemedicínskych zariadení, ktoré pomôžu pacientom s prevenciou kardiovaskulárnych ochorení. Zapojilo sa 15 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z TTSK. Táto inovácia by mala odľahčiť ambulancie.



Vybraný pacient si z ambulancie odnesie domov telemedicínsky kufrík, ktorý obsahuje tlakomer, glukomer, váhu, pulzný oxymeter a smartphone s aplikáciou. Počas obdobia štyroch až šiestich týždňov si pacient v pravidelných intervaloch bude merať tlak a ďalšie parametre. Dáta sa budú prenášať do systému, kde ich lekár vyhodnotí a následne môže určiť efektívny postup liečby.



Kufríky sú nástrojom nielen na prevenciu a diagnostiku, ale aj na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti. Pacienti by totiž vďaka tejto skúsenosti mohli lepšie porozumieť rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení a aktívnejšie sa podieľať na vlastnom zdraví.



Predseda TTSK Jozef Viskupič uviedol, že telemedicína by dokonca mohla byť riešením nedostatku všeobecných lekárov. „Vďaka digitálnemu zdraviu dokážeme ušetriť čas lekárom aj zdravotnú starostlivosť pacientom, čím sme užitoční pre celý zdravotnícky systém,“ skonštatoval.



Podľa všeobecnej lekárky Mariany Čapeľovej pre dospelých zo zariadenia Zdravá župa sa táto novinka týka všetkých vekových skupín. Najväčším prínosom podľa nej je, že lekári budú mať k dispozícii komplexný obraz o stave pacienta v jeho reálnom živote, nielen v jednom momente počas návštevy ambulancie. „Vďaka tomu vieme odhaliť aj skryté výkyvy tlaku alebo iných zdravotných ťažkostí, ktoré by sme inak nemuseli zachytiť,“ vysvetlila.