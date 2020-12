Trnavský kraj plánuje investovať 660.000 eur do cestovného ruchu

Trnava 17. decembra (TASR) – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR), ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), plánuje v roku 2021 výdavky do propagácie cestovného ruchu v regióne vo výške 660.000 eur. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Prostriedky tradične určené na propagáciu kraja na veľtrhoch cestovného ruchu budú presmerované do rozvoja turistickej infraštruktúry.



"Napriek pandémii očakávame, že impulz pre cestovný ruch v kraji prinesie plnohodnotná činnosť krajskej organizácie cestovného ruchu. V budúcom roku sa zameriame najmä na zlepšovanie turistickej a cyklistickej infraštruktúry, na čo sme vyčlenili 160.000 eur. Na atraktívne lokality upozorníme vodičov prostredníctvom hnedých tabúľ pri cestách I. a II. triedy. Zameriame sa aj na intenzívnejšie sieťovanie turistických informačných kancelárií," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Hlavnými zdrojmi príjmu organizácie sú členské príspevky od TTSK a troch oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) – OOCR Rezort Piešťany, OOCR Trnava Tourism a OOCR Žitný Ostrov. Prvýkrát je súčasťou rozpočtu aj dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR.



"Na budúci rok pripravíme koncepciu rozvoja destinácie nášho kraja do roku 2026. Časť aktivít a propagácie zrealizujeme v online priestore. Premiérovo podporíme aj miestny kultúrny a kreatívny priemysel. Čoskoro napríklad vyhlásime súťaž na vytvorenie návrhov risografík," doplnil predseda KOCR Pavol Kalman.



V tomto roku KOCR pripravila marketingové kampane Dovolenka v Trnavskom kraji, Cestovateľské kino (ne)poznaný kraj alebo Spoznaj svojho vinára. Boli tvorené informáciami o kraji, propagáciou atraktivít, tipmi na výlety alebo súťažami. V rámci podpory jeho systematického rozvoja KOCR vytvára balíčky sieťujúce jednotlivé regióny Trnavského kraja.