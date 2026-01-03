< sekcia Regióny
Trnavský kraj plánuje najväčšie investície do dopravya vzdelávania
Z európskych zdrojov by mohla byť realizovaná výstavba špecializovaného zariadenia v Piešťanoch.
Autor TASR
Trnava 3. januára (TASR) - Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na rok 2026 počíta s kapitálovými výdavkami na úrovni 84,44 milióna eur. Najväčšie investície sú plánované v oblasti dopravných komunikácií (30,48 milióna eur) a v oblasti vzdelávania (29,37 milióna eur). Nasledujú investície do kultúry (9,53 milióna eur) a sociálnych služieb (8,21 milióna eur).
„Keďže pokračujeme v implementácii investícií, ktoré sú podporené či už z plánu obnovy alebo iných európskych zdrojov, medzi najväčšie ciele samosprávneho kraja patrí ich dokončenie,“ podčiarkol predseda TTSK Jozef Viskupič. V sociálnej oblasti poukázal napríklad na projekty, ktoré sa týkajú výstavby nových domovov sociálnych služieb. Za jednu z najväčších výziev v roku 2026 považuje aj rokovania s vládou v súvislosti so zabezpečením infraštruktúry mostov a ciest.
Z európskych zdrojov by mohla byť realizovaná výstavba špecializovaného zariadenia v Piešťanoch. Pokračujú dokončovacie práce v rámci projektu nadstavby Zeleného domu v Skalici. Kraj plánuje získať zdroje zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na výstavbu centra sociálnych služieb v obci Smolinské (okres Senica).
Medzi ďalšie investície patria prestavba budovy bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci na domov sociálnych služieb i výstavba pavilónu v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi. Viskupič spomenul nové pobytové centrum na Dobrej Vode pre klientov s poruchou autistického spektra.
TTSK sa plánuje uchádzať o úver zo ŠFRB aj na modernizáciu a zateplenie školských internátov. Rozpočet počíta na tento účel s objemom 12,5 milióna eur. Plánované sú aj investície do športovísk a zveľaďovania priestorov škôl, ako aj vybudovania zdravotníckeho kampusu v Trnave pri strednej zdravotníckej škole. V oblasti zdravotníctva chce kraj podľa Viskupiča „pokračovať napríklad vo vytvorení ďalšieho strediska Zdravá župa, tentokrát v Hlohovci a potom v tom pokračovať na území každého okresného mesta“.
V rámci kultúry krajská samospráva zameriava pozornosť najmä na rekonštrukciu planetária v Hlohovci, obnovu zadného traktu meštianskeho domu pri Divadle Jána Palárika v Trnave, obnovu vidieckych domov v Komárom-Szőny, v Orechovej Potôni a v Horných Salibách, vybudovanie Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači a výstavbu novej knižnice v Galante.
