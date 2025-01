Trnavský kraj plánuje opäť investovať do modernizácie stredných škôl

Trnava 2. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) plánuje v roku 2025 opäť investovať do modernizácie stredných škôl a podpory učiteľov. Pôjde napríklad o modernizácie odborných učební, výstavbu nových športovísk či debarierizáciu priestorov škôl. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



Aktuálne prebiehajú v rámci debarierizácie stavebné práce napríklad na Obchodnej akadémii v Senici, Strednej odbornej škole (SOŠ) automobilovej v Trnave a Spojenej škole v Dunajskej Strede. "Jedným z nasledujúcich projektov je aj zvýšenie energetickej náročnosti hospodárnosti budov Spojenej školy Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede či modernizácia učební a športoviska na Spojenej škole Hlohovec," priblížili.



Na Spojenej škole v Rakoviciach pokračuje budovanie ovocinárskeho a záhradníckeho centra. Na Strednej zdravotníckej škole v Trnave prechádza rekonštrukciou internát. Ambíciou je tiež vybudovanie nového simulačného centra. "Kraj plánuje vybudovanie športového areálu pri Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave a realizáciu prístavby telocvične pri Strednej zdravotníckej škole v Skalici," zhrnul riaditeľ odboru školstva TTSK Stanislav Pravda.



Podporu majú aj učitelia formou príspevku na bývanie či príspevku na úhradu výdavkov spojených so zvýšením kvalifikácie. Žiaci majú zase k dispozícii poradenstvo pri výbere školy napríklad v TalentCentre či na sérii podujatí Kam na strednú v Trnavskej župe.



V roku 2024 kraj investoval do školstva vyše 3,7 milióna eur, využil aj európske zdroje. Zmodernizoval niekoľko odborných učební a finišuje s výstavbou novej telocvične pri SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici. Bola tiež zrekonštruovaná strecha nad budovou SOŠ elektrotechnickej v Gbeloch, vzduchotechnika na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici či obnovený vestibul na Spojenej škole Jána Bottu v Trnave.