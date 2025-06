Trnavský kraj plánuje predať bývalý internát či športovisko

Trnava 25. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) plánuje predať bývalý internát, športovisko, pozemok i niekdajší areál správy a údržby ciest (SÚC). Ide o nehnuteľnosti v katastri Senice, Hlohovca a Rakovíc v okrese Piešťany. Zastupiteľstvo TTSK na stredajšom zasadnutí schválilo podmienky prvého kola obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku. Lehota na predkladanie ponúk je do 1. augusta do 12.00 h.



Predseda TTSK Jozef Viskupič poznamenal, že finančná situácia nebola a nie je jednoduchá. „Aj preto sa priebežne podrobne zaoberáme efektivitou využitia krajského majetku. Máme niekoľko nevyužívaných nehnuteľností, s ktorými sú plány do budúcna. Potom máme aj prebytočný majetok, ktorý neprináša úžitok a nevidíme v ňom perspektívu. Máme za to, že peniaze získané predajom využijeme efektívnejšie na rozvoj verejných služieb,“ povedal.



V Senici na Hurbanovej ulici ide o ucelený areál stavieb a pozemkov s celkovou výmerou 10.150 štvorcových metrov. V minulosti slúžil SÚC TTSK. „Areál SÚC pozostáva z pozemkov, administratívnej budovy, budov technicko-prevádzkového charakteru, odstavných a manipulačných plôch, inžinierskych sietí,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Stredisko bolo v roku 2022 presťahované do priestorov na Železničnej ulici. Podľa znaleckého posudku je hodnota nehnuteľnosti vyše 900.000 eur.



Na predaj bude aj pozemok s výmerou 8250 štvorcových metrov, ktorý je súčasťou areálu Spojenej školy Rakovice. Na pozemku sa nenachádza žiadna stavba. „Vzhľadom na zmenu využitia a súčasnú nevyužiteľnosť pozemku na pôvodné školské účely bol pozemok vyhodnotený správcom ako prebytočný,“ priblížila krajská samospráva. Hodnota pozemku bola znalcom odhadnutá na takmer 240.000 eur. Minimálna kúpna cena bola v tomto prípade ale stanovená na takmer 413.000 eur.



Krajská samospráva chce predať aj nevyužívaný internát s pozemkami v správe Strednej odbornej školy technickej na Ulici Františka Lipku v Hlohovci. Znalec odhadol celkovú cenu nehnuteľností na viac ako jeden milión eur. Na rovnakej adrese sa plánuje aj predaj športoviska, ktoré zahŕňa tenisové kurty a škvarovú bežeckú dráhu. Areál podľa TTSK nespĺňa moderné štandardy súčasných bežeckých oválov. Nad časťou pozemku je vzdušné vedenie vysokého napätia. Znalecké posudky určili cenu nehnuteľností na takmer 900.000 eur.