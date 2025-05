Trnavský kraj plánuje zrealizovať v okrese Hlohovec viacero zámerov

Hlohovec 4. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) plánuje zrealizovať v okrese Hlohovec viacero investičných zámerov. V priestoroch bývalej obchodnej akadémie má vzniknúť nové zdravotnícke zariadenie a centrum sociálnych služieb pre seniorov. Okrem iného je plánovaná aj rekonštrukcia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý vzali na vedomie poslanci Zastupiteľstva TTSK na aprílovom výjazdovom rokovaní v Hlohovci.



Výsledkom prvej fázy rekonštrukcie hvezdárne a planetária má byť moderné kultúrno-vzdelávacie zariadenie európskej úrovne a významu. Predseda TTSK Jozef Viskupič priblížil, že modernizáciou prejde návštevnícke centrum i vedecké priestory. „Verím, že sa nám to podarí zrealizovať z prostriedkov Programu Slovensko a potom pokračovať s ďalšími fázami,“ doplnil.



V priestoroch po bývalej obchodnej akadémii v Hlohovci vznikne nové zdravotnícke centrum po vzore toho, ktoré Zdravá župa vytvorila a prevádzkuje na Študentskej ulici v Trnave. Do zrekonštruovaného objektu majú byť presťahovaní aj klienti domova sociálnych služieb, ktorý v súčasnosti sídli v nevyhovujúcich priestoroch v Pastuchove.



Plánovaná je aj ďalšia etapa rekonštrukcie viac ako šesť kilometrov dlhého úseku cesty druhej triedy medzi Hlohovcom a Bojničkami. V rámci rozširovania športovej infraštruktúry chce TTSK vybudovať multifunkčné ihrisko v areáli Spojenej školy v Hlohovci. Určené bude pre basketbal, hádzanú, volejbal a florbal.