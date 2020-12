Trnavský kraj podpísal zmluvu na 7,7 milióna eur na kreatívne centrum

Trnava 22. decembra (TASR) – V Trnave vznikne nové Kreatívne centrum, na ktorého vybudovanie podpísal Trnavský samosprávny kraj (TTSK) s Ministerstvom kultúry (MK) SR zmluvu. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Projekt bude realizovaný na území Trnavy. "Investícia má v sebe tri základné benefity. Má sa zrekonštruovať objekt, kde centrum vznikne. Zároveň budú zdroje investované aj do výstavby ateliérov, dielní a priestorovo pre kultúru a kreatívu. Tretím benefitom je zabezpečenie dlhodobého rozmeru projektu, ktorý by mal fungovať minimálne desať rokov od dokončenia. Rozprávame sa teda o projekte s časovým rozsahom 13 až 15 rokov," uviedol predseda TTSK.



"Vybudovanie kreatívneho centra je príležitosťou pre celý región. Sme radi, že sme na tento účel mohli poskytnúť budovu mesta. Samosprávnemu kraju ju do roku 2034 mesto Trnava prenajíma za symbolické euro. Investíciou mesta bola aj projektová dokumentácia a mesto zabezpečilo aj architektonický a historický výskum v objekte na Hlavnej 17," doplnila hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



Podľa zmluvy získa kraj na centrum nenávratný finančný príspevok vo výške 7,7 milióna eur. "Náklady budú dofinancované z krajského rozpočtu. V spolupráci s mestom sme vyberali z niekoľkých budov. Rekonštrukcia môže trvať maximálne 30 mesiacov, my sa túto dobu budeme snažiť skrátiť," informoval Viskupič.



Ako uviedol, dielne budú vybavené aj zariadením pre spracovanie dreva, skla či kameňa. "Súčasťou centra budú prednáškové sály či galerijné priestory. Ale ide aj o priestor pre hudobný a audiovizuálny priestor. Budova potrebuje veľké investície do rekonštrukcie, keďže do nej nebolo dlhé roky investované,“ informoval predseda TTSK.