Trnavský kraj podporí regionálny rozvoj a turizmus

Trnava 10. marca (TASR) - Dotačnú výzvu na podporu regionálneho rozvoja a turizmu otvoril Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na jeho území. Medzi miestne akčné skupiny či občianske združenia rozdelí financie v objeme 500.000 eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Cieľom je podpora projektov zameraných na zvyšovanie atraktivity územia a na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch kraja. "Opäť sme sa rozhodli vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podpory regionálneho rozvoja v Trnavskom kraji. Po skúsenostiach z minulých rokov som presvedčený, že podporené projekty majú zmysel. Zvyšujú kvalitu života a podporia podnikanie aj zamestnanosť," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Oblasti, v ktorých môžu byť projekty úspešné, sa týkajú všeobecného rozvoja regiónov. Ide napríklad o zvyšovanie atraktivity územia rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok, rozvoj a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu, nákup zariadení a materiálu pre potreby budovania a rozšírenia cestovného ruchu zameraného na zážitkovú turistiku. Rovnako aj o vývoj a realizáciu aplikácií v oblasti zlepšenia kvality života a propagáciu regionálnych produktov.



Celková alokácia je regionálne rozdelená po okresoch, a to na základe počtu ich obyvateľov. "Oprávnenými žiadateľmi sú miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, rôzne občianske združenia, ale aj neziskové organizácie. V tomto prípade môžu získať dotáciu v minimálnej hodnote 3000 eur a v maximálnej až do výšky 50.000 eur. Samospráva sa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov, pričom ide o pokles z desať na päť percent z výšky poskytnutej dotácie," doplnil vedúci organizačného oddelenia TTSK Ján Raclavský.



Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky cez formulár dostupný na webovej stránke kraja. Žiadatelia majú možnosť prihlásiť svoje projekty do 24. marca s tým, že o pridelení dotácií bude krajské zastupiteľstvo rozhodovať na svojom májovom zasadnutí.