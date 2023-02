Trnavský kraj podporuje park Podunajsko, obciam chýbajú informácie

Trnava 25. februára (TASR) – Samospráva Trnavského kraja víta snahu o vznik Národného parku Podunajsko, ktorú inicioval dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj a skupina poslancov Národnej rady SR. Miestnym samosprávam však chýbajú informácie o tomto projekte. Uviedol to pre TASR podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) József Berényi.



"Pokiaľ ide o zriadenie národného parku, tak región to víta. Na druhej strane majú ľudia otázky, akým spôsobom sa to má uskutočniť, resp. aké následky to bude pre nich mať. Na jednej strane chceme chrániť prírodu, s ktorou idú aj benefity v oblasti cestovného ruchu, na druhej strane budú aj určité obmedzenia," uviedol primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos.



Samosprávny kraj preto inicioval výjazdové zasadnutie komisie životného prostredia a komisie pre regionálny rozvoj a cestovný ruch. "Na ňom by si zástupcovia ministerstva životného prostredia a dotknutých obcí vyjasnili predstavy o vzniku národného parku. Sú totiž nezodpovedané otázky, do akej miery park ovplyvní bežný život ľudí v oblasti podnikania, dopravy, organizácii kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ale aj iných oblastí života," doplnil Berényi.



"Vítam snahu o vytvorenie prvého nížinného národného parku na Slovensku. Žijú tu vzácne živočíchy, najmä vodné vtáky a mäkkýše. Zámer považujem za dôležitý aj z hľadiska ochrany európsky významných vodných zdrojov na Žitnom ostrove. Práve ochranu pitnej vody na tomto území sme sa zaviazali chrániť v programovom vyhlásení v tomto volebnom období. Verím, že táto iniciatíva bude úspešná a vláda čoskoro vyhlási toto územie za národný park. To nám otvorí nové možnosti rozvoja udržateľného cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce s partnermi z Maďarska a Rakúska," informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



Cieľom návrhu predkladateľov z radov poslancov Národnej rady SR je vytvorenie legislatívneho rámca na vznik desiateho národného parku na Slovensku. Vláda SR by ho mala vyhlásiť do 30. marca budúceho roka. Zasahovať by mal do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Podrobnosti určí odborná dokumentácia, ktorú pripraví Štátna ochrana prírody SR. Financovanie vzniku nového národného parku má byť zabezpečené aj pomocou európskych fondov.