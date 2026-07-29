< sekcia Regióny
Trnavský kraj podporuje zámery k európskej integrácii Ukrajiny
Stretnutie na pôde TTSK sa nieslo v znamení otvárania nových možností vzájomnej spolupráce a partnerstva.
Autor TASR
Trnava 29. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) plne podporuje zámery, ktoré prispievajú k rozvoju regiónov a budúcej európskej integrácii Ukrajiny. Predseda TTSK Jozef Viskupič to povedal po stretnutí s veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku Myroslavom Kastranom.
Stretnutie na pôde TTSK sa nieslo v znamení otvárania nových možností vzájomnej spolupráce a partnerstva. Hlavným bodom rokovania bolo predstavenie Karpatskej integračnej iniciatívy, ktorá by sa mohla v budúcnosti týkať až ôsmich krajín a 43 regiónov karpatského priestoru, informoval hovorca Úradu TTSK Peter Kováčik.
V tejto súvislosti partneri spoločne diskutovali o možnostiach podpory a aktívneho zapojenia Trnavského kraja do tejto vznikajúcej platformy. „Sme pripravení zdieľať naše doterajšie skúsenosti z medzinárodných partnerstiev a rozvíjať spoluprácu v oblastiach, ktoré prinesú obojstranný úžitok,“ deklaroval Viskupič.
Podčiarkol, že krajská samospráva od začiatku konfliktu na Ukrajine pomáha ľuďom, ktorí museli opustiť svoje domovy. Za dôležité spojenie s rodnou kultúrou považuje aj ukrajinskú knižnú poličku v Knižnici J. Fándlyho v Trnave.
Stretnutie na pôde TTSK sa nieslo v znamení otvárania nových možností vzájomnej spolupráce a partnerstva. Hlavným bodom rokovania bolo predstavenie Karpatskej integračnej iniciatívy, ktorá by sa mohla v budúcnosti týkať až ôsmich krajín a 43 regiónov karpatského priestoru, informoval hovorca Úradu TTSK Peter Kováčik.
V tejto súvislosti partneri spoločne diskutovali o možnostiach podpory a aktívneho zapojenia Trnavského kraja do tejto vznikajúcej platformy. „Sme pripravení zdieľať naše doterajšie skúsenosti z medzinárodných partnerstiev a rozvíjať spoluprácu v oblastiach, ktoré prinesú obojstranný úžitok,“ deklaroval Viskupič.
Podčiarkol, že krajská samospráva od začiatku konfliktu na Ukrajine pomáha ľuďom, ktorí museli opustiť svoje domovy. Za dôležité spojenie s rodnou kultúrou považuje aj ukrajinskú knižnú poličku v Knižnici J. Fándlyho v Trnave.