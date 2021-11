Trnavský kraj pokračuje cez víkend v očkovaní proti ochoreniu COVID-19

Trnava 27. novembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pokračuje aj v priebehu tohto víkendu vo svojich vakcinačných centrách v očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Záujemcovia sa mohli dať zaočkovať už v priebehu piatka (26. 11.), vakcínu môžu dostať aj v sobotu a nedeľu (27. - 28. 11.).



Ako informovala Natália Petkáčová z odboru komunikácie TTSK, očkuje sa prvou, druhou aj treťou dávkou vakcíny. V Dunajskej Strede na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana sa vakcíny podávajú od 8.00 do 16.00 hod. V Trnave sa očkuje v SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej ulici od 8.00 do 18.00 h. „Očkovanie prebieha aj prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby vo všetkých okresných mestách kraja. K dispozícii je vakcína Spikevax, Comirnaty a jednodávková vakcína Janssen,“ uviedla Petkáčová.



Kraj organizuje v čase od 9.00 do 16.00 h očkovanie aj v obchodných domoch v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch a Senici. V rovnakom čase sa môžu dať záujemcovia zaočkovať aj v Mestskej športovej hale v Galante a na Základnej umeleckej škole v Skalici. „Možnosť zaočkovať sa majú registrovaní aj neregistrovaní záujemcovia. Samosprávny kraj však apeluje na obyvateľov, aby využili možnosť registrácie a predišli tak dlhšej čakacej dobe pred podaním vakcíny,“ upozornila Petkáčová.



Ako pripomenula, v nedeľu bude očkovanie vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Trnave v SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej ulici od 8.00 do 18.00 h. „Na očkovanie je možné zaregistrovať sa cez formulár na stránke Národného centra zdravotníckych informácií. Harmonogram očkovania TTSK pravidelne zverejňuje a aktualizuje na svojej webovej stránke a na sociálnych sieťach,“ doplnila Petkáčová.