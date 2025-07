Trnavský kraj pokračuje počas leta v modernizácii stredných škôl

Trnava 15. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pokračuje aj počas tohto leta v modernizácii stredných škôl. Ku koncu sa blíži výstavba novej telocvične pri Strednej odbornej škole (SOŠ) podnikania v remeslách a službách v Senici, napreduje tiež rekonštrukcia internátu na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu TTSK.



„Finišujeme s výstavbou úplne novej telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu. Napreduje tiež rekonštrukcia internátu na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Tento projekt je súčasťou veľkého rozvojového zámeru na vybudovanie moderného kampusu,“ uviedol riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.



V telocvični v areáli SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici bola položená športová podlaha a dokončená montáž dreveného obkladu. Nová telocvičňa by mala byť dokončená a odovzdaná do septembra, aby ju študenti aj verejnosť mohli využívať hneď od začiatku nového školského roka. Celkové náklady na výstavbu dosiahnu približne 2,1 milióna eur, pričom kraj získal príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 930.000 eur.



„Pokračujeme aj v debarierizácii dvoch desiatok škôl z európskych zdrojov. Vďaka týmto úpravám sa zlepší prístupnosť ku kvalitnému vzdelávaniu aj pre študentov i zamestnancov so zdravotným znevýhodnením či dočasne obmedzenou schopnosťou pohybu,“ doplnil Pravda s tým, že stavebné práce aktuálne prebiehajú napríklad aj na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave, Gymnáziu Janka Matúšku v Galante či na Spojenej škole v Holíči.