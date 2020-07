Trnavský kraj pokračuje v modernizácii Krajinského mosta v Piešťanoch

Piešťany 26. júla (TASR) - Začiatkom apríla tohto roku sa prerušili stavebné práce na Krajinskom moste a na ceste v obci Banka, ktoré Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spolufinancuje z eurofondov. Po uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu stavebné práce obnovili a od 21. júla naplno pokračujú. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



"Práce na Krajinskom moste a ceste v obci Banka sme boli nútení na niekoľko týždňov pozastaviť. Podľa zmluvy by práce mali byť ukončené do dvoch mesiacov od ich opätovného spustenia," uviedol Miroslav Knap z Úradu TTSK.



S tým sú spojené aj dočasné dopravné obmedzenia. S použitím prenosných dopravných značiek zhotoviteľom súhlasil Okresný úrad Piešťany. "Všetky práce sú koordinované tak, aby len v nevyhnutnej miere a na minimálny čas vplývali na plynulosť cestnej premávky. Zároveň v súvislosti s uzatvorením lávky cez rieku Váh TTSK vyšiel v ústrety cyklistom a znížil maximálnu povolenú rýchlosť na moste na 30 kilometrov za hodinu," informoval o tom odbor komunikácie.



Podľa zverejnených informácií kvalitnejší stavebno-technický stav Krajinského mosta po dokončení projektu prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky. "Rekonštrukcia má veľký význam pre širšie okolie, pretože prepája Trnavský a Nitriansky kraj, a to najmä okresné mestá Piešťany a Topoľčany. Zlepší sa tiež napojenie územia na diaľnicu D1 ako nadradenú cestnú sieť," doplnil odbor komunikácie.