Štvrtok 26. marec 2026Meniny má Emanuel
Trnavský kraj pokračuje v predaji nevyužívaného majetku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Vyhlásili ďalšie kolo súťaže.

Autor TASR
Trnava 26. marca (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo na stredajšom (25. 3.) zasadnutí ďalší postup pri predaji prebytočného majetku. Chatu v Rabčiciach v okrese Námestovo predá za 20.000 eur. Ostatné nehnuteľnosti ponúkne na predaj v ďalšom kole súťaže. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

„Ostatné nehnuteľnosti v Hlohovci, Dunajskej Strede, Jelke či Košútoch kraj opätovne ponúkne v ďalšom kole súťaže, do ktorej sa možno zapojiť do 29. mája,“ priblížila krajská samospráva s tým, že pri pozemkoch so športoviskom v Hlohovci je minimálna cena 220.000 eur, pri ostatných objektoch stanovená nie je.

Zastupiteľstvo TTSK okrem iného odsúhlasilo memorandum o spolupráci s maďarskou Békešskou župou i zapojenie kraja do medzinárodného partnerstva na propagáciu cyklistickej Cesty železnej opony EuroVelo 13.

Kraj finišuje s prípravami na otvorenie nového špecializovaného zariadenia v Moravskom Svätom Jáne, ktoré vzniká prestavbou bývalej školy v prírode. Poslanci schválili zmenu názvu organizácie na Centrum sociálnych služieb Moravský Svätý Ján.
