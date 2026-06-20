< sekcia Regióny
Trnavský kraj pokračuje v prevencii ochorení spôsobených vírusom HPV
Vakcína je plne hradená z verejného zdravotného poistenia pre deti vo veku 12 až 14 rokov.
Autor TASR
Trnava 20. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pokračuje v aktivitách zameraných na prevenciu ochorení spôsobených ľudským papilomavírusom (HPV). V sobotu sa v čase od 8.00 do 12.00 h v Trnave v ambulancii Zuzany Haršányovej v poliklinike na Starohájskej ulici uskutoční špeciálny očkovací deň. TTSK o tom informoval na svojom webe.
Vakcína je plne hradená z verejného zdravotného poistenia pre deti vo veku 12 až 14 rokov. Využiť ju však môžu aj starší záujemcovia podľa podmienok zdravotných poisťovní.
V rámci kampane funguje online registračný formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu záujemcovia prihlasovať na očkovanie. Registrovaní záujemcovia dostanú po prihlásení potvrdzujúci e-mail s prideleným časom očkovania.
HPV môže spôsobovať rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie typy nádorových ochorení u žien i mužov. Očkovanie je podľa odborníkov účinným a bezpečným spôsobom ochrany.
Vakcína je plne hradená z verejného zdravotného poistenia pre deti vo veku 12 až 14 rokov. Využiť ju však môžu aj starší záujemcovia podľa podmienok zdravotných poisťovní.
V rámci kampane funguje online registračný formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu záujemcovia prihlasovať na očkovanie. Registrovaní záujemcovia dostanú po prihlásení potvrdzujúci e-mail s prideleným časom očkovania.
HPV môže spôsobovať rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie typy nádorových ochorení u žien i mužov. Očkovanie je podľa odborníkov účinným a bezpečným spôsobom ochrany.