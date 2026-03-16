Trnavský kraj pokračuje v testovaní kondície stredoškolákov
Cieľom projektu, ktorý vznikol ako reakcia na nedostatok pohybu a nadváhu mládeže, je sledovať medziročný pokrok študentov a budovať dátovú mapu ich zdravia.
Autor TASR
Trnava 16. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci so Strednou športovou školou (SŠŠ) Jozefa Herdu v Trnave pokračuje v testovaní pohybových schopností študentov na 18 stredných školách. Cieľom projektu, ktorý vznikol ako reakcia na nedostatok pohybu a nadváhu mládeže, je sledovať medziročný pokrok študentov a budovať dátovú mapu ich zdravia. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.
Predseda TTSK Jozef Viskupič priblížil, že kraj začal s testovaním pohybových schopností študentov pred rokom. „Teraz sa do tých istých 18 škôl vraciame, aby sme videli reálne výsledky našej spoločnej snahy,“ uviedol. Podľa neho je spätná väzba a možnosť sledovať vlastný progres pre mladých ľudí silnou motiváciou k pravidelnému pohybu a zdravšiemu životnému štýlu.
Priebežné meranie sily, rýchlosti či podielu svalov a tuku umožňuje podľa krajskej samosprávy sledovať fyzický vývoj mládeže a telocvikárom prináša podklady na efektívnejšiu výučbu aj individuálnejší prístup k študentom. „Naši odborníci sú pripravení nielen merať, ale aj interpretovať dáta tak, aby mladí ľudia pochopili dôležitosť pravidelného pohybu,“ doplnil riaditeľ školy Peter Toman. Projekt zahŕňa aj vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy a odborné konzultácie.
