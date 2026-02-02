< sekcia Regióny
Trnavský kraj ponúka 4054 voľných miest v krajských stredných školách
Výberový automat zohľadní poradie odborov, kapacity aj poradie uchádzačov stanovené riaditeľom školy podľa prijímacích kritérií.
Autor TASR
Trnava 2. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ponúka pre školský rok 2026/2027 vo svojich 44 krajských stredných školách 4054 voľných miest. Žiaci končiacich ročníkov základných škôl tak majú možnosť vybrať si z ponuky rôznych odborov a programov vrátane noviniek ako duálna trieda ochrany osôb a majetku alebo kreatívna reklamná tvorba. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
„Pre nový školský rok prinášame aj zaujímavé novinky, ako je duálna trieda v odbore ochrana osôb a majetku na krajskej Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave či kreatívny odbor reklamná tvorba na Škole umeleckého priemyslu v Hlohovci. Verím, že si z našej bohatej ponuky vyberie každý,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Kľúčovou novinkou je podľa kraja centrálne elektronické prihlasovanie, ktoré zjednodušuje a zrýchľuje proces pre žiakov aj rodičov. Prihlášky je možné podať od 8. do 20. februára 2026. Pri ich vypĺňaní je potrebné uviesť poradie odborov podľa záujmu.
Výberový automat zohľadní poradie odborov, kapacity aj poradie uchádzačov stanovené riaditeľom školy podľa prijímacích kritérií. Prijímacie konanie prebehne v marci a máji. Definitívne výsledky budú známe 1. júna 2026.
„Pre nový školský rok prinášame aj zaujímavé novinky, ako je duálna trieda v odbore ochrana osôb a majetku na krajskej Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave či kreatívny odbor reklamná tvorba na Škole umeleckého priemyslu v Hlohovci. Verím, že si z našej bohatej ponuky vyberie každý,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Kľúčovou novinkou je podľa kraja centrálne elektronické prihlasovanie, ktoré zjednodušuje a zrýchľuje proces pre žiakov aj rodičov. Prihlášky je možné podať od 8. do 20. februára 2026. Pri ich vypĺňaní je potrebné uviesť poradie odborov podľa záujmu.
Výberový automat zohľadní poradie odborov, kapacity aj poradie uchádzačov stanovené riaditeľom školy podľa prijímacích kritérií. Prijímacie konanie prebehne v marci a máji. Definitívne výsledky budú známe 1. júna 2026.