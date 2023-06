Trnavský kraj ponúka od začiatku prázdnin výletné vlaky i splavy

Trnava 30. júna (TASR) - Trnavský kraj ponúka od prvého prázdninového dňa pre záujemcov zážitkové jazdy špeciálnymi vlakmi i splavy riek. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj už túto sobotu (1. 7.) pozýva na výlet s divadelnými i filmovými zážitkami vo vlaku Erdődy, ktorý pôjde z Bratislavy cez Pezinok a Trnavu do Hlohovca.



"Bude ťahaný parnou lokomotívou Mazutka, v Hlohovci sa účastníci zoznámia s históriou šľachtického rodu Erdődyovcov, pozrú si Hlohovský zámok, Empírové divadlo, Vlastivedné múzeum i Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika. Odchod z hlavnej stanice je o 8.15 hodine," uviedol Martin Palkovič z KOCR.



Vlak Erdődy sa od 8. júla sa bude striedať s vlakom Štefánik s cieľom v Brezovej pod Bradlom, ktorý turistov povezie do kraja Milana Rastislava Štefánika. Pôjde z Bratislavy cez Pezinok, Trnavu a Smolenice. "Oba vlaky ponúknu aj filmové zážitky. To najdôležitejšie z historických príbehov vyrozprávajú prostredníctvom krátkych filmov herci trnavského Divadla Jána Palárika. Naživo doplnia rozprávania ochotníci z potulného divadla Z malého Ríma a Univerzitného divadla THE.ART.RE UCM," doplnil.



Splavy riek z troch lokalít v jednom čase budú v stredu 5. júla. Splavovať sa bude úsek dunajských ramien v okolí Vojky nad Dunajom v okrese Dunajská Streda. Ďalší účastníci spoznajú Malý Dunaj v úseku Potônske Lúky - vodný mlyn Tomášikovo a tretím je splav Váhu medzi Hlohovcom a Sereďou na nafukovacích raftoch i paddleboardoch. "Po vode sa môžu vybrať aj ľudia, ktorí splavovať rieku ešte nikdy neskúsili. Vodné toky v Trnavskom kraji sú pokojné, o potrebné vybavenie sa postarajú organizátori splavov. Pre účastníkov pripravia kanoe, pádla i vesty. Všetci absolvujú rýchlokurz. Aj preto si stačí zabaliť iba plavky, opaľovací krém, slnečné okuliare a niečo na občerstvenie," informovala Petra Hencelová z KOCR.



Informácie o všetkých turistických ponukách sú na www.krajzazitkov.sk.